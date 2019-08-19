Parmağına sıkışan yüzükten itfaiye kurtardı



- Denizli’de bir şahıs parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca soluğu itfaiyede aldı. İtfaiye ekipleri sıkışan yüzüğü ip yardımıyla çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Sezer isimli şahsın parmağına yüzük sıkıştı. Sezer sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Sarayköy ilçesinde bulunan itfaiye şubesine giderek ekiplerden yardım istedi. Olayı şaşkınlıkla karşılayan itfaiye ekipleri sıkışan yüzüğü ip yardımıyla kolaylıkla çıkarmayı başardı. Yüzüğün çıkarılması sonucu rahatlayan ve parmağında herhangi bir sağlık problemi oluşmayan Sezer, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek şubeden ayrıldı.

