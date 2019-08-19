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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Parmağına sıkışan yüzükten itfaiye kurtardı

Parmağına sıkışan yüzükten itfaiye kurtardı

İtfaiye ekiplerinin sıkışan yüzüğü iple çıkarmasından genel görüntü

( DENİZLİ )- Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı- Sıkışan yüzüğü çıkartamayınca itfaiyeden yardım istedi DENİZLİ


- Denizli’de bir şahıs parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca soluğu itfaiyede aldı. İtfaiye ekipleri sıkışan yüzüğü ip yardımıyla çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Sezer isimli şahsın parmağına yüzük sıkıştı. Sezer sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Sarayköy ilçesinde bulunan itfaiye şubesine giderek ekiplerden yardım istedi. Olayı şaşkınlıkla karşılayan itfaiye ekipleri sıkışan yüzüğü ip yardımıyla kolaylıkla çıkarmayı başardı. Yüzüğün çıkarılması sonucu rahatlayan ve parmağında herhangi bir sağlık problemi oluşmayan Sezer, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek şubeden ayrıldı.
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