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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Parmağı su matarasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Parmağı su matarasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

çocuğun parmağını kurtarma çalışması

( VAN ) VAN

Bild Matara 


- Van'ın Erciş ilçesinde parmağı su matarasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.Erciş ilçesi Yukarı TOKİ'de ikamet eden 9 yaşındaki Eymen Ali, evde oyun oynarken işaret parmağını su matarasına sıkıştırdı. Parmağını sıkıştığı yerden kurtaramayan çocuk, ailesinden yardım istedi. Kendi çabalarıyla parmağı sıkıştığı yerden çıkaramayan anne, durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından makas ve pense yardımıyla çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.Eymen Ali ve ailesi, yardımları için itfaiye personellerine teşekkür etti.
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