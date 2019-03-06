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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Parmağı oyuncak tekerleğe sıkışan çocuğun yardımına itfaiye yetişti

Parmağı oyuncak tekerleğe sıkışan çocuğun yardımına itfaiye yetişti

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( MARDİN ) MARDİN


- Mardin’in Midyat ilçesinde, parmağı oyuncak araba tekerleğinin arasına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Olay, Sanayi Mahallesi 315. sokakta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşlarındaki bir çocuk, oyun oynarken el başparmağı oyuncak arabanın tekerleğinin arasına sıkıştı. Ailenin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkardı.
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