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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Parmağı okul kapısına sıkışan çocuk hastanelik oldu Haberi

Parmağı okul kapısına sıkışan çocuk hastanelik oldu Haberi

Küçük çocuğun hastaneye kaldırılması

İlk Müdahale Hastane Okul Kapısı Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde parmağı okulun kapısına sıkışan 6 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Levent Kırca Caddesi üzerinde bulunan Levet Kırca-Oya Başar İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 yaşındaki Recep Toprak G. İsimli öğrencinin parmağı henüz öğrenilemeyen bir şekilde okulun kapısına sıkıştı. Olayı gören öğrenciler, durumu hemen okul yönetimine bildirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Recep Toprak G., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Recep Toprak G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (CA-
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