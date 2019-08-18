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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Parmağı çıkan güreşçiye ilk müdahaleyi Milletvekili Dr. Mehmet Göker yaptı

Parmağı çıkan güreşçiye ilk müdahaleyi Milletvekili Dr. Mehmet Göker yaptı

2. Düzenlenen Burdur Belediyesi Yağlı Pehlivan güreşleri

İlk Müdahale Başpehlivan Milletvekili Sağlık Ekipleri Pehlivanlı 

-Parmağı sakatlanan Güreşçiye ilk müdaheleyi yapan Milletvekili Opr.Dr Mehmet Göker
-Güreşçinin parmağına bakması

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur’da düzenlenen 2'nci yağlı pehlivan güreşlerinde parmağından sakatlanan güreşçiye ilk müdahaleyi ortopedi uzmanı Milletvekili Opr. Dr.Mehmet Göker Yaptı. Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen ve başpehlivanlığı Ali Gürbüz'ün aldığı güreşlerde zaman zaman küçük sakatlıklar da yaşandı. Başparmağından sakatlanan güreşçi için doktor çağıran cazgırı duyan milletvekili Göker, protokol tribününden sahaya inerek güreşçiye ilk müdahaleyi yaptı. Başparmağının çıktığı belirlenen güreşçi ortopedi uzmanı olan milletvekilinin sağlık ekipleriyle birlikte yaptığı müdahalenin ardından güreşlerden çekildi.
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