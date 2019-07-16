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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardı İzle

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardı İzle

Sıkışan yüzüğe müdahale

Parmak Hastane Uttu İtfaiye Eri 

-Yüzüğün parmaktan çıkarılması
-Parmağın şişliği

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Merkez ilçe Antakya’da bir vatandaşın parmağına yüzük sıkıştı. Sıkışan yüzüğü bir türlü çıkaramayan vatandaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İstasyonu’na giderek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri titiz bir çalışma sonucu parmakta sıkışan yüzüğü çıkardı. Yüzük nedeniyle parmağında şişlik yaşayan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek hastanenin yolunu tuttu.
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