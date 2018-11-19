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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı - ŞANLIURFA

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı - ŞANLIURFA

- İtfaiye ekiplerinin yüzüğü çıkarma çalışmasından görüntülerParmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye çağrılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Alınan bilgiye göre, Abdullah Güneş (25) parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca yakınları tarafından Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Güneş'in parmağındaki yüzük doktorların çabasına rağmen çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.Hastaneye gelen ekipler, Güneş'in parmağındaki yüzüğü, doktor gözetiminde keserek çıkardı.Güneş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Hastane 

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