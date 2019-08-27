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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Parmağa sıkışan yüzüğü AFAD ekibi çıkardı

Parmağa sıkışan yüzüğü AFAD ekibi çıkardı

Yüzüğün çıkarılma çalışması

Sağlık Çalışanları 

-Yüzüğün çıkarılması

( VAN ) VAN

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri’nde yaşayan 17 yaşındaki F.Ş.’nin parmağına sıkışan yüzük, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından çıkarıldı. Parmağına yüzük sıkışan F.Ş. saat 23.45 sıralarında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen sıkışan yüzüğü çıkaramayan sağlık çalışanları, daha sonra F.Ş.’yi AFAD İl Müdürlüğüne yönlendirdi. Burada AFAD ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucunda F.Ş.’nin parmağına sıkışan yüzük çıkartıldı. Yüzüğü çıkartılan çocuk, ekiplere teşekkür ederek müdürlükten ayrıldı. Öte yandan F.Ş.’nin parmağına sıkışan yüzüğün şişkinliğe yol açtığı ve müdahale edilmemesi durumda kangrene neden olacağı belirtildi.
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