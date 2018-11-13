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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Parlamentolararası İş Birliği Ortak Bildirisi - MİNSK

Parlamentolararası İş Birliği Ortak Bildirisi - MİNSK

- Görüşmeden detaylar - TBMM Başkanı Yıldırım'ın konuşması - Parlamentolararası İş Birliği Ortak Bildirisininin imzalanması - TBMM Başkanı Yıldırım'ın anı defterini imzalamasıTBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus ziyareti kapsamında Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikoviçve ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenka ile bir araya geldi. Binali Yıldırım, burada bir konuşma yaptı. Görüşmenin ardından Yıldırım, Myasnikoviç ve Andreyçenka, TBMM, Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi ve Belarus Temsilciler Meclisi arasında Parlamentolararası İş Birliği Ortak Bildirisini imzaladı.

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