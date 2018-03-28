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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Parktaki vatandaşların üzerine ateş açtılar: 2 yaralı

Parktaki vatandaşların üzerine ateş açtılar: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Güzergah Kaçış Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 

-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Delillerden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

– Ankara’da parkta bulunan vatandaşların üzerine yoldan geçen otomobilden açılan ateş sonucu 1’i ağır, 2 kişi yaralandı. Olay, saat 21.30 sıralarında Keçiören ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kuşcağız Mahallesi Sanatoryum Caddesi üzerinde bulunan Fatih Terim Parkı’nda bulunan Yasin T. ve Soner G.’nin üzerine o esnada Sanatoryum Caddesi üzerinden geçen plakası öğrenilemeyen bir otomobilin içindeki kişi veya kişilerce ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan iki kişi kanlar içinde yerde kalırken, saldırganların bulunduğu otomobil, Ulus istikametinde kaçtı. Silah sesleriyle sarsılan çevredeki vatandaşlar, saldırganların olay yerini terk etmesinin ardından hemen yaralıların yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk yardım müdahalesinde bulunan sağlık ekipleri, başına isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan Yasin T.’yi ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ayağından yaralanan Soner G.’yi de Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Bir kişi silahla yakalandı Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak saldırganları tespit etti. Parkta toplanan meraklı kalabalığı olay yerine girmemeleri konusunda uyaran polis ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alan ekipler, aracın kaçış güzergahını belirleyerek, bir kişiyi silahla birlikte yakaladı. Olay hakkında tahkikat sürüyor.
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