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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Parktaki hırsızlık zanlıları güvenlik kamerasına yakalandı - TEKİRDAĞ

Parktaki hırsızlık zanlıları güvenlik kamerasına yakalandı - TEKİRDAĞ



: - Olay anı güvenlik kamerası görüntüleri - Tekirdağ 'da iki şüpheli, bir parktaki oyun gruplarının kilitlerini kırarak içerisindeki bozuk paraları aldı - Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde, iki şüpheli, bir parktaki oyun gruplarının kilitlerini kırarak içerisindeki bozuk paraları çaldı.Gazibey Mahallesi Künkçeşme Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'na gece gelen iki zanlı, buradaki oyun gruplarının kilitlerini kırarak içerisindeki bozuk paraları aldı.Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.Sabah durumu fark eden parkın işletmecisi Hüseyin Becerik, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.Polis, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Park işletmecisi Becerik, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyun gruplarından yaklaşık bin 500 lira çalındığını, kırılan kilitlerin tamir edilmesinden sonra diğer zararın da ortaya çıkacağını söyledi.

Bu arada hırsızlık anı, parkın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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