Parktaki bankta ölü bulundu

-Polis ekipleri detay

-Cesetten detay

-Parktan detay

-Polislerin cesedi incelemesi

-Muzaffer Demir röp.

-Kolonya şişesi detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'da evsiz bir kişi, parkta yattığı bankta ölü halde bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 67. Sokak’taki Büklüdere Parkı'nda meydana geldi. Park içinde temizlik yapan belediye işçileri bankta üzeri açık şekilde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri bankta uzanmış şekilde, başucunda da boş kolonya şişesi bulunan kişiyi uyandıramadı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 60 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Parkın bitişiğinde esnaflık yapan Muzaffer Demir, 3 çocuk babası, adının da Kadir olduğunu bildiği kişiyi dün parkta otururken gördüğünü söyleyerek, "Alkol aldığını biliyoruz. Zaman zaman kendisine börek verirdik. Birkaç yıldır bu park ve çevresinde yaşardı, üzgünüz" dedi



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