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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Parktaki 9 bronz büstün çalınması (2) - ISPARTA

Parktaki 9 bronz büstün çalınması (2) - ISPARTA

- Adliyeden detaylar - Zanlının adliyeden çıkarılmasıParktaki 9 bronz büstün çalınması - ISPARTAISPARTA (AA) - Isparta 'da parktan 9 bronz büstün çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Isparta Belediyesince Türk tarihinde çeşitli savaşlarda mücadele eden ve şehit olan Isparta lılar için 2013'te yaptırılan "26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı"ndaki 9 bronz büstün 16 Kasım'da çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Kimlikleri tespit edilen Selda K. ile Yaşar G. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yaşar G. tutuklandı, Selda K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüphelinin büstleri sattığı, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.

Şehit Adli Kontrol Sparta Irak Trol 

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