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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Parkta yatan yaşlı adama polis sahip çıktı - ŞANLIURFA

Parkta yatan yaşlı adama polis sahip çıktı - ŞANLIURFA

- Parkta battaniyeye sarılı kişiden detaylar - Kazım Polat'ın açıklamaları - Mahalle sakinlerinin adamla sohbet etmesi ve toplanan kalabalık - Polis ekibinin gelmesi - Parkta yaşayan kişin ekip aracıyla götürülmesiŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde evinin olmadığını öne sürerek parkta yatan yaşlı adama, polis sahip çıktı.Merkez Eyyübiye ilçesinde maddi imkansızlıklar nedeniyle kirada oturduğu evden ayrılan Kazım Polat (55), iki çocuğuyla Siverek ilçesindeki evli kızının yanına geldi.İki erkek çocuğunu kızının yanında bırakan Polat, engelli damadı ve kızına yük olmamak için Bağlar Mahallesi'ndeki parkta uyamaya gitti.Durumu fark eden mahalle sakinleri, yemek verdikleri adamın durumunu polise bildirdi.Polis ekipleri, soğuk havada üşeyen Polat'ı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.Bu gece emniyette misafir edilecek Polat'a, yarın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin yardımda bulunacağı öğrenildi.Kazım Polat, parkta gazetecilere yaptığı açıklamada, maddi sıkıntılar çektiğinden dolayı kirada oturduğu evinden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Çocuklarını evli kızının yanına bıraktığını belirten Polat, " Şanlıurfa merkezde kalıyordum, orada da yanına gidecek kimsem yok. Burada bir kızım var, ona da Allah yardım etsin, kocası sakat, onların da durumu iyi değil. Ancak kendilerini besleyebiliyor, beni de besleyemezler. Mecburen burada yatacağım, başka çarem yok." diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Sedat Fırat ise, parkta yatan vatandaşı görünce yanına gittiklerini ve yardımcı olunması amacıyla durumu polise bildirdiklerini belirtti.

Polis Kalaba Alabalık Yaşlı Adam Irak 

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