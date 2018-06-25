Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Parkta oyun oynayan çocuğu yılan ısırdı

Parkta oyun oynayan çocuğu yılan ısırdı

Genel detaylar

İlk Müdahale Bild 

-Yaralıdan detay
-Hastaneden detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da parkta oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı. Edinilen bilgiye göre olay, Hailiye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesinde meydana geldi. Çevre yolundaki parkta ailesinin gözetiminde oyun oynayan 4 yaşındaki Muhammed Yavuz K.’yı iddiaya göre, yılan ısırdı. Acılar içinde ağlayan çocuğu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yılanın ısırdığı çocuğa olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Küçük çocuk buradaki çocuk acil bölümünde tedaviye alındı. Küçük çocuğun tedavisi sürerken, Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı