Parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandı - KAYSERİ

- Polisin yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yapması ve sakinleştirmesi - Sağlık ekiplerinin olay yerine gelişi - Yaralı çocuğun sedye ile ambulansa taşınması Kayseri 'de parkta oynayan çocuk bıçakla yaralandıKAYSERİ (AA) - Kayseri ’de bıçakla yaralanan çocuk tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Orkide Sokak'ta parkta oyun oynayan A.E.H. (14) henüz belirlenemeyen nedenle F.M. (16) tarafından bıçakla karnından yaralandı.İlk müdahalesi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan A.E.H. daha sonra sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.Çevredekilerin bilgisine başvuran polis, F.M'yi yakalayarak emniyete götürdü.
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