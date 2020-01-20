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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Parkta eşini vuran şahıs polis gelene kadar başında bekledi Haberi

Parkta eşini vuran şahıs polis gelene kadar başında bekledi Haberi

olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Yaralı Kadın Ameliyat 

-hastaneden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Dikili ilçesinde Murat S. (50) ayrılmak üzere olduğu eşi Leyla S.'yi (45) omzundan ve göğsünden silahla vurdu, ardından yaralı kadının başında polisi bekledi. İzmir Dikili'de sanayide oto boya ve kaporta dükkanı bulunan Murat S. bir süredir aralarındaki sorunlar yüzünden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Leyla S.yi Dikili 75. Yıl Parkı'nda arkasından takip ederek silahla vurdu. Çevredeki kalabalığa aldırmayarak silah ile ateş açan Murat S. vurularak yere düşen kadının başında polisin gelmesini bekledi. Polislerin gelmesinin ardından silahını bırakarak teslim olan Murat S. gözaltına alınırken, vücuduna iki kurşun isabet eden Leyla S. ise olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Dikili Devlet Hastanesine, sonra da Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildi. Omzuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı öğrenilen Leyla S. ameliyata alındı. Çiftin iki kızı olduğu öğrenildi.
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