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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Parkomat görevlisine taksiciler tarafından park dayağı iddiası İzle

Parkomat görevlisine taksiciler tarafından park dayağı iddiası İzle

Yaşanan kavga sonrası görüntüler

Taksi Durağı Park Ücreti Polis Ekipleri Otopark Ücreti Taksi Şoförleri 

-Polis ekiplerinin parkomatçıdan ifade alışı
-Parkomatçı ve taksiciler arasında tekrar tartışma yaşanması
-Polis ekiplerinin ifadeleri alışı
-Detaylar

( SAKARYA - ÖZEL)- Şehrin merkezinde parkomatçıya taksicilerden dayak SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde parkomat görevlisi T.Ö., iddiaya göre otopark ücreti nedeniyle çıkan tartışma sonucu taksi durağında bulunan 4-5 şoför tarafından darp edildi. Olay, Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sakarya Caddesi üzerinde parkomat uygulamasını yürütmekte olan saha görevlisi T.Ö., cadde üzerine park eden bir taksiye ücret makbuzu yazdı. Daha sonrasında parkomatçı ile taksi şoförleri arasında otopark ücreti konusunda tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucu taksi şoförleri, parkomat görevlisi T.Ö.’yü darp ederek burnundan yaraladı. Küfür etti iddiası Yaşanan tartışma esnasında taksiciler, parkomat görevlisinin kendilerine küfür ettiğini ve daha sonrasında tartışmanın yaşandığını iddia etti. Parkomatçı T.Ö. ise taksi şoförlerinin, yazılan makbuza itiraz ettikten sonra kendisine hem küfür edip hem de dayak attığını iddia etti. Otopark yeri ücreti konusunda çıkan ve parkomat görevlisinin yaralandığı kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce darp edilen parkomatçı ve taksi şoförlerinin ifadelerine başvuruldu. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu Yaşanan olay sonrasında polis ekiplerince ifadelerine başvurulan taraflar arasında kısa süreli bir tartışma daha yaşandı. Ekipler araya girerek tartışmanın tekrardan büyümesini önledi. T.Ö., kendisine saldıran 4-5 kişilik taksici grubundan şikayetçi oldu. Taksiciler ise parkomatçının kendilerine küfür ettiği iddiasıyla şikayetçi oldukları öğrenildi.
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