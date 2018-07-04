Parklarda çocukların güvenliği atlı polislere emanet - ANKARA
- Atlı polislerden görüntüler - Atlardan görüntüler - Vatandaşların atlara ilgisi - Atlı polislerin parkta dolaşması - Çocukların atlara olan ilgisi - Atları seven çocuklar - Çocuklarıyla parka gelen ailelerden Evren Kalem'in konuşması - Kızını oyun parkında oynatan Anne Ayşe Kurt'un konuşması - Parkta oynayan 6 yaşındaki Zeynep Ece Üstgüney'in konuşması - Atların üzerindeki parlayan ışıklar - Polislerin bir vatandaşın kimliğini sorgulamasıParklarda çocukların güvenliği atlı polislere emanet - Başkentte, vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği parklarda ve oyun alanlarında görev yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, çocukların güvenliği ve huzuru için devriye geziyorANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - Başkentte atlı polisler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklarda ve oyun alanlarında çocukların güvenliği ve huzuru için devriye yapıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, kent asayişinin sağlanmasına yardımcı olmasının yanı sıra parklarda geç saatlere kadar devriye gezerek şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması yapıyor.Atlı polislerin, parklarda çocukların güvenliği ve huzuru için daha aktif görev yapması çocukları ve aileleri memnun ediyor.Havaların ısınmasıyla birlikte akşam saatlerinde kalabalıklaşan parklarda devriye gezen atlı polislere, oyun alanlarındaki çocuklar büyük ilgi gösteriyor. - Aileler çocuklarının parklarda güven içinde vakit geçirmesinden memnunÇocuklarıyla parka gelen Evren Kalem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlı polislerle ilk defa karşılaştıklarını belirterek, özellikle son dönemlerde yaşanan çocuk kaçırma olaylarının ardından bu uygulamanın velilere moral ve güç verdiğini dile getirdi.Kızını oyun parkında oynatan anne Ayşe Kurt da çocukların güvenliği için özel bir çalışmanın yapılmasını istediğini ifade ederek, "Bir anne olarak son günlerde yaşadığımız Leyla ve Eylül bebek gibi olaylardan sonra bizim de psikolojimiz bozuldu. Ben çocuğumu parklara güvenle getirmek istiyorum. Parkta çocuğum oynarken gözümün arkada kalmasını istemiyorum. Atlı polisleri parkta görünce kendimi güvende hissettim. Bu uygulamanın her zaman devam etmesini istiyoruz." dedi. Parkta oynayan 6 yaşındaki Zeynep Ece Üstgüney de atlı polislerin her zaman parkta olmasını istediğini ve onları çok sevdiğini söyledi.