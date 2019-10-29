Parke taşlarından 250 metrekarelik Türk bayrağı İzle

--Bayrağın drone çekimi

--Vatandaş röp

--Diğer detaylar



( SİVAS )- Sivas merkeze bağlı Çukurbelen Köyünde köy sakinleri bin bir zorlukla, tehlikesine rağmen hakim bir tepeye kilit taşlarından 250 metre karelik Türk bayrağı yaparak ortaya çıkan eseri Barış pınarı Harekatına armağan ettiler SİVAS



- Sivas merkeze bağlı Çukurbelen'de köy sakinleri bin bir zorlukla, hakim bir tepeye kilit taşlarından 250 metrekarelik Türk bayrağı yaparak ortaya çıkan eseri Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlere armağan etti. Sivas'ta Çukurbelen köyü sakinlerinden Talat Akgül köye dev Türk bayrağı yapmaya karar verdi. Akgül, bayrağı yapabilmek için köy sakinlerinden de yardım aldı. Bayrağın yapılacağı hakim tepeye yakın bir noktaya kadar önce yol yapıldı. Ardından tonlarca kilit taşı tepeye taşındı. Arazi traktörlerle düzleştirildi. Binlerce kilit taşı birleştirilip yasal ölçülere uygun olarak Türk Bayrağı çizilerek boyandı. Ortaya çıkan eser Barış Pınarı Harekatına armağan edildi. Bayrağın yapımına öncü olan köyün ileri gelenlerinden Talat Akgül, yaptıkları Türk Bayrağını Barış Pınarı Harekatına armağan ettiklerini belirterek, “ Bizim milletin bayrak sevgisi dünyada hiç bir şeyle mukayese edilmeyecek kadar çok. Amerikalılar donlarına bayrak işletiyorlar. Bizde bayrak ya semada olur ya da hakim bir tepede olur. Karar verdik arkadaşım Baki Hafızoğlu ile beraber şuraya bir bayrak yapalım dedik"dedi.

Normal bayrak ölçüleri ile birebir yaptılar Akgül, Türk Bayrağını normal ölçülerle birebir yaptıklarını söyleyerek, “ Önce küçük düşündük daha sonra büyüttük. Daha sonra 150 metrekarelik bir bayrak düşündük. Belediyeye kilit taşlardan almak için gittik. Bize 150 metre karelik taş verdiler. Küçük oluyor dedik vazgeçtik. Türkün bayrağı büyük olsun dedik 250 metrekareye çıkardık. 30 ton malzemeyi oraya çıkarmak çok zordu. Arazide çok dik. Köylüler traktörleri ile yardım ettiler. Bayrağı yerine indirebilmek için de 3 traktörü aşağı uçmasın diye birbirine bağladık. Bu bayrağı Barış Pınarı Harekatına armağan ettik. Bu bayrak tam bire birdir. Normal ölçülerindedir. 12 metreye 18 metredir. ” şeklinde konuştu.

(OE-GF-



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