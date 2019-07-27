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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Parke taşı stokuna çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü öldü - DİYARBAKIR

Parke taşı stokuna çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü öldü - DİYARBAKIR

- Kaza anına ait güvenlik kamerası kaydıParke taşı stokuna çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü öldüDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da stoklanan kilitli parke taşlarına çarpan otomobildeki ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Mehmet Zeyrek'in (17) kullandığı 21 EG 339 plakalı otomobil, Silvan ilçesi istikametine seyir halindeyken, yolun sağında yer alan bir beton firmasına ait stoklanan kilitli parke taşlarına çarptı.Kazada, sürücü Zeyrek ile kardeşi 4 yaşındaki Ayaz Zeyrek yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan kardeşlerden Mehmet Zeyrek, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hastane Bild Kamera Güvenlik Kamerası Ehliyetsiz Sürücü 

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