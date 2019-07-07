Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Park ve bahçelerde kene ilaçlaması İzle

Park ve bahçelerde kene ilaçlaması İzle

Park ve bahçelerde ilaçlama çalışması

Kene Vakası Gesi Kabil Harekete Geç Irak 

-Detay
-Vatandaş röpleri

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat Belediyesi kene ve haşerelere karşı park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yaptı. Yozgat Belediyesi Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kene ve diğer haşerelere karşı, kentin muhtelif alanlarında bulunan park ve bahçeler ile yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yaptı. Son günlerde İç Anadolu Bölgesinde kene vakalarının gündeme gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Yozgat Belediyesi, kentte olası bir kene vakasının yaşanmaması için harekete geçti. Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların mesire alanı olarak kullandıkları park ve bahçelerde kene ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Havaların ısınması ile son günlerde kene vakalarının gündeme gelmesi üzerine Yozgat Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayı olumlu bulan vatandaşlardan Ali Ilgaz, “Kene İç Anadolu’nun kanayan yarasıdır. Bu çalışmadan dolayı belediyemizi tebrik ediyorum. Çünkü bu keneden birçok vatandaş ölüyor. Teşekkür ediyoruz yetkililere” dedi.
Son dönemlerde keneden ölenlerin sayısı arttı. Belediyemiz de zaten gerekli çalışmayı bu konuda başlattı. Biz de çok memnunuz teşekkür ediyoruz. Rahatsız etmeyecek bir şekilde çalışmaları yürütüyorlar, biz de gönül rahatlığıyla parklarda oturup kalkabiliyoruz ama gene de tedbiri elden bırakmıyoruz” şeklinde konuştu.
(BMG-GF-Y)
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı