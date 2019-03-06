Park halindeki tur otobüsü alev alev yandı

-İTFAİYE EKİPLERİNİN YANAN OTOBÜSÜ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞMASI



( NEVŞEHİR )- Otobüs içinde kimse olmaması faciayı önledi- Romen turistlerin otobüsü yandı NEVŞEHİR



- Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kavak Kasabasında bulunan bir eğlence mekanına eğlenmek için gelen turistlerin park halindeki otobüsü alev alev yandı. Edinilen bilgilere göre, Romanya’dan Kapadokya Bölgesine gelen yaklaşık 35 turist Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kavak beldesinde özel bir eğlence mekanında Türk gecesini izlemek için geldi. Romen turistlerin eğlendiği dakikalarda ise kendilerini dışarda bekleyen tur otobüsü henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

İşletme sahipleri ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Nevşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat boyunca süren çalışmalar sonrasında otobüste çıkan yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Çevreden geçen vatandaşların meraklı gözlerle ile otobüs yangını izlemesi dikkatlerden kaçmazken alev alan otobüste herhangi bir kişinin olmaması ise adeta olası bir faciayı önledi.

