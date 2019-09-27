Park halindeki tırın yakıt deposu patladı: 1 yaralı - ŞIRNAK
- Park halindeki tırın yakıt deposu patladı - 1 yaralı - Olay yeri görüntüleri Şırnak 'ta park halindeki tırın yakıt deposu patladı: 1 yaralıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Cizre ilçesinde, park halindeki tırın yakıt deposunun patlaması sonucu aracın şoförü yaralandı.Konak Mahallesi Köprübaşı mevkisinde, park halindeki tırın yakıt deposu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.Patlama sırasında yakıt deposunun yakınında bulunan ve alev alan tır şoförü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Yaralı tır şoförü, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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