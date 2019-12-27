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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Park halindeki tır çalındı - İSTANBUL

Park halindeki tır çalındı - İSTANBUL

- Park halindeki tırın çalışması - Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Olay yerinden görüntüler - Araç sahibi Soner Aktaş ile röportajİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da park halindeki tırın çalınmasıyla ilgili polis çalışma başlattı.Alınan bilgiye göre, hafriyat taşımacılığı yapan Soner Aktaş, 34 YS 2136 plakalı tırı dün Kirazlı Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında park etti.Daha sonra evine giden Aktaş, bugün havanın yağışlı olması nedeniyle işe gitmedi. Öğleden sonra aracı kontrol etmek için dışarı çıkan Aktaş, tırın yerinde olmadığını gördü.Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Aktaş, aracın gece saatlerinde çalındığını belirledi.Aktaş, kamera kayıtlarıyla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.Soner Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını krediyle aldığını anlatarak, 10 kişilik ailesinin geçimini bu tır sayesinde sağladığını ifade etti.
Aktaş, "Taksit ödeme zamanı geldi. Nasıl ödeyeceğim? Zaten günlerdir hava yağışlı geçtiği için çalışamıyordum. Yetkililerden rica ediyorum. Aracımı bulsunlar." dedi.
Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında, bir otomobilden inen 2 şüphelinin bir süre çevresinde inceleme yaptıkları tırın kapısını saniyeler içinde açtıkları, aracı çalıştırarak olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis Merkezi Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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