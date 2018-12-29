Park halindeki tankerden gaz sızıntısı ihbarı ekipleri harekete geçirdi Video

--Ekiplerin incelemeleri

--Araç sürücüsünün sesin yükseldiği yeri göstermesi

--Sürücü ile röportaj

--Detay



( KOCAELİ )- Ekipler tarafından kontrol edilen tanker inceleme için otoparka çekildi- Sürücüye tehlikeli madde taşıdığı tankeri yerleşim alanına park ettiği için ceza kesildi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Derince ilçesinde park halindeki bir akaryakıt tankerinden gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler aracı incelemek üzere otoparka çekerken, sesin tankerin tekerlerinden çıktığını söyleyen sürücüye para cezası kesildi. Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi özenli Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli’den Bursa’ya götürdüğü akaryakıtı boşalttıktan sonra Kocaeli’ye dönen Samet Özalp, 54 EM 193 plakalı tankeri evinin yakınlarında bulunan sokak arasına park etti. Sürücü Özalp’ın aracından uzaklaşmasından kısa bir süre sonra sokaktan geçen vatandaşlar, tankerden gaz sızıntısı olabilecek bir sesin yükseldiğini panikle 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, sokakta inceleme başlattı. Tanker sürücüsüne para cezası kesildi Ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen tanker sürücüsü araçtan yükselen sızıntı sesinin araç tekerleklerindeki basıncın tahliye edilmesinden kaynaklandığını söyledi.



AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemelerde tehlikeli herhangi bir gaz sızıntısına rastlanılmadı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan sürücüye yapılan incelemelerin ardından tehlikeli madde taşınan aracı yerleşim alanına park etmesinden dolayı 108 TL para cezası kesilirken, tanker gerekli incelemelerin yapılmasın için otoparka çekildi. “Aracın tekerinden yükselen sesi gaz sızıntısı sanıp şikayet etmişler” Araçtan yükselen sesin gaz sızıntısından değil, basınç tahliyesinden kaynaklandığını söyleyen sürücü Özalp, “Bursa’dan geldim, aracı buraya park ettim. Aracın tekerinden yükselen sesi gaz sızıntısı sanıp şikayet etmişler. AFAD, itfaiye ekipleri gelip incelemelerini yaptılar. Herhangi bir sıkıntı yok. Aracı şimdi otoparka çekeceğiz. Araçta koku yok. Motorin taşıdım, gaz değil. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Buraya gelirken körükleri kaldırdım havaya. Burada körükleri indirdiğim için hava sızıntısı sesi yükseliyor. Onu da gaz sanıp şikayet etmişler” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

