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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Park halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü - GAZİANTEP

Park halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü - GAZİANTEP

- Asri Mezarlık dış görüntüsü - Adli Tıp Kurumu'ndan detaylar - Polis aracından detaylar - 2 yaşındaki Ali Tilkicier'in fotoğrafıPark halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te oyun oynamak için çıktığı park halindeki otomobilin üzerinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Ali Tilkicier, merkez Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynarken park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı.Bu sırada dengesini kaybedip düşen ve ağır yaralanan Tilkicier, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hastane Cenaze Gesi 

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