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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Park halindeki otomobilin egzozunu tıkayan şahıs kamerada İzle

Park halindeki otomobilin egzozunu tıkayan şahıs kamerada İzle

Güvenlik kamera kaydı

( İSTANBUL - ÖZEL)- Şüphelinin egzozu tıkadığı anlar kamerada İSTANBUL

Kamera Kaydı Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Genç Kadın Kadın Sürücü 


- Silivri’de kimliği belirsiz bir kişi, sitede park halinde olan otomobilin egzozunu sünger parçaları ve eski çoraplarla tıkadı, sabah işe gitmek için aracına binen sahibi ise şaşkına döndü. Şahsın egzozu tıkadığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece 04.00 sıralarında Silivri Mimarsinan Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilin egzozunu kimliği belirsiz bir kişi sünger parçaları ve eski çoraplarla tıkadı. Sabah işe gitmek için otomobile binen kadın sürücü, aracın çalışmaması üzerine kontrol ettiği sırada gördükleri karşısında şaşkına döndü. Gördüğü manzara karşısında kısa süreli şok yaşayan genç kadın, egzozu tıkayan şahsı bulmak için çevrede bulunan işyerlerinden güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde şahsın egzozu tıkadığını anlayan genç kadın, görüntülerle birlikte polis merkezine giderek, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şahsın egzozu tıkadığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (YE- MB-EG-
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