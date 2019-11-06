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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Park halindeki otomobili yanarken bagajdaki malzemeleri kurtarmaya çalıştı - İZMİR Video

Park halindeki otomobili yanarken bagajdaki malzemeleri kurtarmaya çalıştı - İZMİR Video

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Araç sahibi İlker İşlek'in bagajı açması - İşlek'in bagajdaki malzemeleri dışarı çıkarmasıPark halindeki otomobili yanarken bagajdaki malzemeleri kurtarmaya çalıştıİZMİR (AA) - İzmir 'in Bayraklı ilçesinde yanan park halindeki otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.Soğukkuyu Mahallesi'nde, İlker İşlek'e (41) ait, park halindeki 35 DCN 08 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. - Bagajı açıp malzemeleri çıkardıAracı arızalı olduğu için yaklaşık bir haftadır evinin bulunduğu sokakta park eden İşlek, otomobilinin yandığını görünce su bidonlarıyla itfaiye ekipleri gelinceye kadar yangını söndürmeye çalıştı.Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Bu sırada İşlek, yanan aracın bagajını açıp malzemelerini kurtarmaya çalıştı. İşlek, bagajdaki olta ve diğer malzemeleri dışarı çıkardı.Sokaktaki diğer araçlara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürülen yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Polis Bild Olta Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

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