Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Park halindeki otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ

Park halindeki otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ

- Kaza yerinden görüntü - Araçlardan görüntüler - Otomobili park edip giden sürücü Ömer Kısa'nın konuşması Park halindeki otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde arıza yaptığı için yol kenarına park edilen otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Ömer Kısa (57), arızalanması nedeniyle 44 KC 423 plakalı otomobilini Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yol kenarında park edip antifriz almak amacıyla yakınlardaki akaryakıt istasyonuna gitti.Bu esnada Fehmi Kavak idaresindeki 31 FE 816 plakalı otomobil park halindeki araca arkadan çarptı.Kazada otomobil sürücüsü Kavak ile yolcular Mehmet Kavak (22) ve Kadir Kısa (33) yaralandı.Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Bu arada, döndüğünde park halindeki otomobiline çarpıldığını gören Ömer Kısa, büyük şaşkınlık yaşadı.

Karya Akaryakıt İstasyonu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı