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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalınması - BURSA İzle

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalınması - BURSA İzle

- Zanlıların kaçışına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevk edilmesi - Bursa 'da park halindeki aracın camını kırıp 68 bin dolar çaldıkları öne sürülen Peru, Kolombiya ve Küba uyruklu 4 zanlı yakalandı - Şüphelilerin otomobilinde çaldıkları para ile sinyal kesici ve peruk ele geçirildiBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde park halindeki otomobilin camını kırıp 68 bin dolar çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün Melih S'ye (38) ait park halindeki otomobilin camını kırıp 68 bin doları çalanları yakalamak için çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yabancı uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gittiği tespit edildi.Gölcük Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma sonucu Peru uyruklu Cesar G. ve Nevardo A, Kolombiya uyruklu Jaiko E. ile Küba uyruklu Roberto R'yi çaldıkları paralarla kaçmaya çalışırken yakalandı. Bursa 'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlıların otomobilinde yapılan aramada 68 bin dolar, sinyal kesici ve peruk ele geçirildiği öğrenildi.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Dolar Kaçış 

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