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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Park halindeki otomobilde yangın - KAHRAMANMARAŞ

Park halindeki otomobilde yangın - KAHRAMANMARAŞ

- Otomobilin yanma anı - Vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesinden görüntüler - Otomobilin yangın sonrası görüntüsü Kahramanmaraş 'ta park halindeki otomobilde yangınKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.Alınan bilgiye göre, Hasan S'ye ait olduğu öğrenilen 27 PE 716 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi Tepebaşı Caddesi'nde park halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başladı.
Aracın yandığını fark eden çevredeki esnaf, motor kaputunu açarak alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.Yangın kısa sürede söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Bild Yangın Tüpü 

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