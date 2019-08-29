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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Park halindeki otomobilde çıkan yangın korkuttu

Park halindeki otomobilde çıkan yangın korkuttu

Araç yanarken

Bild Uttu Bahçe Hortumu Yangına Müdahale 

-Vatandaşlar yangına müdahale ederken

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Kırıkkale Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 71 AAF 046 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale ederek otomobildeki yangının büyümesini önledi. Bir iş yerindeki bahçe hortumuyla da soğutma işlemi yapıldı. Daha sonra araç çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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