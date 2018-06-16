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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Park halindeki otomobil yandı - DENİZLİ Haberi

Park halindeki otomobil yandı - DENİZLİ Haberi

- Otomobil yanması - İtfaiye ekiplerinin yanan otomobili söndürme çalışmaları Denizli 'de park halindeki otomobil yandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Pamukkale Mahallesi'nde park halindeki 48 LV 003 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Jandarma ise çevrede güvenlik önlemi aldı.Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Bild Güvenlik Önlemi Yangına Müdahale 

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