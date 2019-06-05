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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Park halindeki otomobil kundaklandı İzle

Park halindeki otomobil kundaklandı İzle

Araçtan görüntü

Polis Otomobil Kundaklandı Benzin Deposu Benzin Polis Ekipleri 

-ekiplerden görüntü detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum'da park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kundaklandı. Olay, Ata 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.Ş.'ye ait olduğu öğrenilen otomobil kimliği belirlenemeyen kişilerce kundaklanarak yakılmak istendi. Mahalle sakinlerinin ifadesine göre yüzlerini gizleyen 2 kişi otomobilin yanına yaklaşarak arka lastiğini ateşe verdiler ve olay yerinden hızla uzaklaştılar. Aracın yandığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını benzin deposuna ulaşmadan söndürdü. Kundaklanan araçta maddi hasar meydana gelirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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