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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Park halindeki otomobil benzin dökülerek kundaklandı Video

Park halindeki otomobil benzin dökülerek kundaklandı Video

Olay yeri polisinin çalışması

Parmak Polis Parmak İzi Bild Benzin 

-Benzinin döküldüğü şişenin görüntüsü
-Yanan araçtan genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da park halindeki otomobil benzin dökülerek kundaklanırken araçta maddi hasar meydana geldi. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi Esra Ü.’ye ait otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Otomobili kundaklayan kişi koşarak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde inceleme yapan polis, benzinin döküldüğü şişede parmak izi çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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