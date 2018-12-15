Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı Video

Park halindeki otomobil alev alev yandı Video

Yanan aracın görüntüsü

Uzunlu Bild Yükselen Trol 

-İtfaiye erlerinin müdahalesi

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Alev topuna dönen otomobil, yangın sonrası küle döndü. Alınan bilgilere göre, Etimesgut ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde Bağlıca Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde gece yarısı yangın çıktı. Dakikalar içinde büyüyen alevlerin otomobili sarması sonucu araç alev topuna döndü. Otomobilden yükselen yaklaşık 3 metre uzunluğundaki alevleri gören mahalleli, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre sonra yangın mahalline ulaşan Etimesgut Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangının diğer araçlara sıçramaması için hızla olaya müdahale etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, küle dönen araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İlgili Foto Galeriler
Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli OlduAnkara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu
Ankarada Tren KazasıAnkarada Tren Kazası
Kayseride Kan Donduran Olay!Kayseride Kan Donduran Olay!
Polislere rüşvet GözaltısıPolislere rüşvet Gözaltısı
Küçük Miraç Dövülerek ÖldürüldüKüçük Miraç Dövülerek Öldürüldü
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı