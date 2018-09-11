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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Park halindeki otomobil alev aldı, komşular araçlarını son anda kurtarabildi İzle

Park halindeki otomobil alev aldı, komşular araçlarını son anda kurtarabildi İzle

- Yanan araçtan detay

Polis Bild Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

--İtfaiye ekibinin araca müdahalesi
--Aracın söndürülmesi

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te park halindeki bir araç alev alev yandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 11 TH 112 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. O esnada yanan aracın yanında otomobilleri bulunan mahalleli ise panikle araçlarını son anda kurtardı. Polis ekiplerinin de herhangi bir olumsuz duruma karşı güvenlik önlemi aldığı yangın kısa sürede söndürüldü. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DA-KA-Y)
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