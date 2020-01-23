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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Park halindeki minibüslerden cep telefonu hırsızlığı kamerada İzle

Park halindeki minibüslerden cep telefonu hırsızlığı kamerada İzle

şüpheli Necmettin A.’nın minibüslerin çevresinde dolaşması

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

-Şüphelinin yaklaştığı minibüslerin ön kapısın açarak cep telefonlarını alma anları
-Minibüsteki telefonları alan şüphelinin olay yerinden uzaklaşması
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL )- Bahçelievler’de bir kişinin park halindeki minibüslerde bulunan cep telefonlarını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı- Zanlı polis tarafından yakalanırken, 19 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı İSTANBUL

- İstanbul Bahçelievler’de kimliği belirsiz kişinin park halindeki minibüslerde bulunan cep telefonlarını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı polis tarafından yakalanırken, 19 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 ve 18 Ocak tarihleri arasında 3 ayrı otodan hırsızlık ihbarı aldı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini saatlerce izleyen polis, kimliği sonradan tespit edilen ve adının Necmettin A. (33) olduğu belirlenen bir kişinin, park halindeki minibüslerin yanına gelerek çevre kontrolü yaptıktan sonra kapıları açıp içerideki cep telefonlarını aldığını tespit etti. Kimlik ve eşkal bilgileri belirlenen A., 19 Ocak Pazar gecesi saat 02.30 sıralarında Bahçelievler ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının sorgulamasında işyerinden hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti yapma, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerinin kullanılması, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten yaralama gibi suçlarından toplam 19 ayrı kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan Necmettin A., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edildi. Şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan şüpheli Necmettin A.’nın, çevre kontrolü yaparak yaklaştığı minibüslerin ön koltuklarında bulunan cep telefonlarını alma anları, çevredeki güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Kapısı açık olan iki ayrı minibüsteki telefonları alan şüphelinin, daha sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
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