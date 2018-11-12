Park halindeki minibüs alev topuna döndü

-Cep telefonuna kamerasıyla olay anını çeken vatandaşlar

-İtfaiyenin yanan minibüsü söndürmesi

-Apartman aralığından çekilen minibüsün yanması

-Alev topuna dönen minibüs

-Genel detay

- Görüntü, “BATMAN-MİNİBÜS-YANDI” kodu ile DİYARBAKIR FTP’de



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’da park halindeki bir minibüs alev topuna döndü. Olay, Gültepe Mahallesi sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir minibüs henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Minibüs kısa sürede alev topuna dönerken, çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay anı çevredekilerin cep telefonlarına anbean yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

