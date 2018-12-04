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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Park halindeki minibüs alev alev böyle yandı

Park halindeki minibüs alev alev böyle yandı

Minibüsün alev alev yanarken görüntüsü

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-Yoldan geçen diğer araçların görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin yanan araca müdahale etmesi
-Yoldaki trafik
-Söndürme çalışmalarından görüntü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde yol kenarında park halindeki servis minibüsü alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde park halinde bulunan servis minibüsünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracın tamamını saran alevlere, olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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