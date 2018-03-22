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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Park halindeki midibüs tinerci tarafından yakıldı Haberi

- Park halindeki midibüs tinerci tarafından yakıldı Haberi

Yanan otobüsten görüntü

Kırköy Akalan Sürücü Kursu Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye çalışmaları
-Detaylar
-Tinercinin yakalanması
-Polis aracına götürülmesi
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bakırköy’de park halinde bulunan özel bir sürücü kursuna ait midibüs bir tinerci tarafından yakıldı. Polis ekipleri midibüsü yakan tinerciyi olay yerinde kıskıvrak yakaladı. Olay Bakırköy Ataköy Sinan Erdem Spor Kompleksinin arkasında bulunan boş arazide meydana geldi. Bir sürücü kursuna ait eğitim midibüsü tinerci bir kişi tarafından yakıldı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede midibüsü söndürdü. Ancak midibüs tamamen kullanılamaz hale geldi. bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede yaptığı incelemede midibüsü yakan tinerciyi kıskıvrak yakaladı. Olay yerine gelen Sürücü kursunun sahibi Selçuk Can duruma isyan ederek, “Biz devlete hizmet için buraya aracımızı getirip park ediyoruz. Bana yaktığını itiraf etti ben yaktım seni de yakarım dedi.
Böyle bir olay yok pişkin pişkin itiraf ediyor” diye konuştu.
(VK- ÖY-
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