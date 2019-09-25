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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Park halindeki kepçe apartman bahçesine düştü - İZMİR Video

Park halindeki kepçe apartman bahçesine düştü - İZMİR Video

- Park halindeki kepçe apartman bahçesine düştü - Olay yerinden görüntülerPark halindeki kepçe apartman bahçesine düştü - İzmir 'deki olayda 2 dairede hasar oluştuİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde bir apartmanın bahçesine düşen kepçe, 2 evde maddi hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre, Çalıkuşu Mahallesi'nde doğalgaz çalışması için sokakta park halinde bulunan kepçe, henüz bilinmeyen nedenle kaymaya başladı ve yoldan, kot farkı bulunan bir apartmanın bahçesine düştü.Kepçenin düşmesi sonucu 5 katlı apartmanın giriş ve birinci katındaki 2 daire zarar gördü.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi, kepçe de bahçeden vinçle çıkartıldı.

Doğalgaz Polis Polis Ekipleri 

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