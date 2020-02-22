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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Park halindeki kargo aracı alevlere teslim oldu

Park halindeki kargo aracı alevlere teslim oldu

Kargo aracından yükselen duman ve alevlerden görüntü (Güvenlik kamerası)

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Yükselen Elektrik Kontağı 

-Kargo aracından görüntü ve detaylar

( KARABÜK - ÖZEL) KARABÜK

- Karabük’te park halindeki bir kargo aracı elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu zarar gördü. Edinilen bilgiye göre olay, Bayır mahalle Menderes Caddesi üzerinde bir kargo şirketine ait araçtan bir anda dumanlar ve ardından alevler çıkmaya başladı.
Bu sırada yoldan bir vatandaşın uyarısı sonrası kargo çalışanları ve çevredeki esnaflar yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipler sevk edildi. Kısa sürede yangının söndürüldüğü kargo aracında ise maddi hasar meydana gelirken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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