Park halindeki kamyonetten 45 kilo eroin çıktı

-Tepki vermesi

-Eroin paketleri

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( VAN ) VAN



- Van merkez Tuşba ilçesinde, park halindeki kapalı kasa kamyonette polis tarafından yapılan aramada 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada park halinde bulunan ve şüphelendikleri kamyonette arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada; kapalı kasa kamyonetin bagajında bulunan valiz içerisinde 88 paket halinde toplam 45 kilo 359 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü C.K. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



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