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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Park halindeki kamyonete çarpan kadın sürücü ağır yaralandı

Park halindeki kamyonete çarpan kadın sürücü ağır yaralandı

Deniz’in ambulansa bindirilmesi

Polis Hastane Polis Ekipleri Direksiyon Kadın Sürücü 

-Deniz’in kullandığı otomobilin genel ve detay görüntüleri
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Otomobilin çarptığı kamyonetin genel görüntüleri

( ADANA ) ADANA

- Adana’da otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü park halindeki kamyonete çaparak ağır yaralandı. Kaza, saat 01.40 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 ADF 25 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 28 yaşındaki Seyran Deniz direksiyon hakimiyetini yitirdi. Deniz aracının direksiyon hakimiyetini yitirince park halinde bulunan 01 BL 285 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde sıkışan Deniz, polis ile çevredeki vatandaşlar yardımı sayesinde çıkarıldı. Daha sonra ambulansa bindirilerek özel bir hastaneye götürüldü. Deniz’in durumun ağır olduğu öğrenildi.
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