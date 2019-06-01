Park halindeki kamyonet alev aldı

-vatandaşların yangını kontrol altına almaya çalışması

-Dumanların bir anda aracı tamamen sarması detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde park halindeki kamyonet bir anda alev alarak yandı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen park halindeki kamyonet, bir anda alev alarak yandı. Kamyonetten dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri araç yangınını yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Kamyonette maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

