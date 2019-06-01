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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Park halindeki kamyonet alev aldı

Park halindeki kamyonet alev aldı

Araçtan dumanların yükselmesi

Araç Yangını Bild Trol 

-vatandaşların yangını kontrol altına almaya çalışması
-Dumanların bir anda aracı tamamen sarması detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde park halindeki kamyonet bir anda alev alarak yandı. Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen park halindeki kamyonet, bir anda alev alarak yandı. Kamyonetten dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri araç yangınını yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Kamyonette maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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