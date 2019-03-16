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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Park halindeki araçlardan telefon çalan hırsızlar yakalandı İzle

Park halindeki araçlardan telefon çalan hırsızlar yakalandı İzle

Şüphelinin hastaneye gelişi

Hırsızlar Yakalandı Faili Meçhul Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Hastane içi ve çıkışı
-Polis aracı hareket ve hastane detay

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta park halindeki araçlardan telefon hırsızlığı yapan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il genelinde faili meçhul otodan hırsızlık olayları ile ilgili araştırma başlattı. Farklı tarihlerde Azerbaycan Bulvar, Namık Kemal Mahallesi ve Hayrullah Mahallesi’nde park halindeki araçlardan cep telefonu çalan hırsızlarını takibe aldı. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu Emre D. (24) ve Ömer O. (24) yakalandı. 1 telefon ele geçirildi, 2 telefonun yeri tespit edildi. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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