Park halindeki aracına çarpıp kaçan şahıslar vatandaşı isyan ettirdi

-Şahısların çarpıp kaçtıkları araçtan görüntü

-Araç sahibi Şakir Koç ile röportaj



( KOCAELİ )- Bir ayda 3. kez park halindeki otomobiline çarpılmasına kızarak yolu trafiğe kapattı KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinin önüne park ettiği aracına kimliği belirsiz şahısların bir ayda 3 kez çarpıp kaçmalarına tepki gösteren vatandaş yolu trafiğe kapattı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi Zümra Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece 34 KV 7250 plakalı otomobilini evinin önüne park eden Şakir Koç, sabah uyandığında otomobilinin aynasını kırık, tekerleğini patlak ve aracın bir bölümünü de çizilmiş şekilde buldu. Aynı durumu bir ayda 3. kez yaşadığını iddia eden Koç, olaya tepki göstererek yolu trafiğe kapattı. Yoldan geçmek isteyen vatandaşlar yolun trafiğe kapatılmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, Koç’u ikna ederek aracını çektirtti. Aynı durumu defalarca yaşadığını polis ekiplerine bildiren Koç, olayı gerçekleştirilen şahısların cezalandırılması istediğini ifade etti.

Bir ay içerisinde 3. kez aracına çarpıp kaçtıklarını söyleyen Şakir Koç, duruma sinirlenerek yolu trafiğe kapattığını ifade ederek, “Buradan geçen bütün hafriyat kamyonları araçlarımıza çarpıyor. Her sabah uyandığımızda araçlarımızın camı kapısı yok şekilde buluyoruz. Sabah kalktım arabanın aynaları kırılmış. Ben de yolu trafiğe kapattım. Sürekli bu durum oluyor. Benim 4. arabam bu, bu da aynı halde. Üniversiteye giden yol kapandığı için bu yoldan geçiyor hafriyat kamyonları. Çarpıp kaçıyorlar” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

