Park halindeki aracın üstüne beton parça düştü - SİVAS
- Park halindeki aracın üstüne beton parça düştü - Olay yerinden görüntüler - Zarar gören otomobil - Binanın görüntüsü ve polis ekiplerinin önlem alması SİVAS (AA) - Sivas 'ta park halindeyken üzerine beton parça düşen otomobilde hasar meydana geldi.Mehmetpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde, 6 katlı bir apartmanın en üst katından kopan beton parçası, apartmanın önünde park halinde olan Çetin Çakmak'a ait 58 AAF 382 plakalı otomobilin üzerine düştü. Beton parçaları isabet eden araçta hasar oluştu.Ayrıca beton bloğun düştüğü sırada kaldırımdan geçen ve panik atağı olan Altun Kaşkaya (62) ise rahatsızlanınca tedbir amaçlı ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri bölgede tedbir alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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